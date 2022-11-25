Португалия стартовала с победы на ЧМ впервые с 2006 года

Сборная Португалии победила Гану в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

Португальцы стартовали на чемпионате мира с победы впервые с 2006 года. До этого в 2010 году была ничья с Кот-д'Ивуаром (0:0), в 2014 году случился разгром от Германии (0:4), а в 2018-м – ничья с Испанией (3:3).

Португальцы выиграли со счетом 3:2.

Следующий соперник Португалии – Уругвай (28 ноября).

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