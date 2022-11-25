Агент Барбоза: «Роналду в матче с Ганой был самым слабеньким атакующим игроком Португалии»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил игру форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 против Ганы (3:2). Он забил с пенальти.

«Для Роналду важно хорошо играть и забивать. От того, как он будет играть на чемпионате мира, зависит его будущее. Думаю, сегодня для него была не совсем удачная игра, хоть и забил пенальти. Надеюсь, он может показать большее.

Смотрите, впереди Бруну Фернандеш намного лучше играл, Рафаэль Леау хорошо вышел, Жоау Фелиш тоже интересно играл. Из тех, кто играл в атаке, Роналду – самый слабенький. Вот Леау как раз показал, что на него можно рассчитывать. Будем надеяться, что такая игра Криштиану будет только в этом матче. С другой стороны, надо быть объективным, у него отсутствует предсезонная подготовка, плюс в «МЮ» он много пропустил. Большая загадка. Посмотрим, как будет дальше», – сказал Барбоза.

Игрок стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.

Роналду заменили во 2-м тайме.

Португалия возглавила группу.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира