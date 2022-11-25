Неймар – лидер 1-го тура ЧМ-2022 по заработанным фолам

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0) форвард сборной Бразилии Неймар заработал на себе девять фолов.
Это максимальный показатель во всем первом туре.
- Неймар в матче с Сербией получил травму.
- Игрок пострадал после подката Николы Миленковича.
- Следующий соперник Бразилии – Швейцария (28 ноября).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: телеграм-канал Opta