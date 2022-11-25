Неймар – лидер 1-го тура ЧМ-2022 по заработанным фолам

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0) форвард сборной Бразилии Неймар заработал на себе девять фолов.

Это максимальный показатель во всем первом туре.

Неймар в матче с Сербией получил травму.

Игрок пострадал после подката Николы Миленковича.

Следующий соперник Бразилии – Швейцария (28 ноября).

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