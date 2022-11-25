Врач сборной Бразилии прокомментировал травму Неймара

Родриго Ласмар, доктор сборной Бразилии, высказался по травме своего форварда Неймара. Игрок получил повреждение в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии.

«Даже несмотря на боль, Неймар продержался на поле еще 11 минут, и это важная информация, которую следует учитывать при развитии ситуации.

Это растяжение связок, лодыжка опухла, уже началось лечение. Мы должны ждать от 24 до 48 часов, пока преждевременно давать прогнозы. Мы будем наблюдать и сопровождать Неймара с нашим физиотерапевтом», – сказал врач.

Неймар пострадал после подката Николы Миленковича.

Следующий соперник Бразилии – Швейцария.

Матч состоится 28 ноября в 19:00 мск.

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