«Еще один». Роналду высказался о своем новом рекорде

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Ганы (3:2).

Роналду стал 1-м игроком, забившим на 5 чемпионатах мира.

«Это прекрасное время на моем пятом чемпионате мира. Мы выиграли, мы встали на верный путь, это была очень важная победа. Мы знаем, что в этих соревнованиях победа в первой игре имеет решающее значение.

Еще один рекорд – я единственный игрок, забивший на пяти чемпионатах мира, для меня это повод для большой гордости. Я очень рад, что команда показала отличный результат. Это было тяжело, но мы добились заслуженной победы», – сказал Роналду.

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