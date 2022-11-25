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    «Еще один». Роналду высказался о своем новом рекорде

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Ганы (3:2).

    • Роналду стал 1-м игроком, забившим на 5 чемпионатах мира.

    «Это прекрасное время на моем пятом чемпионате мира. Мы выиграли, мы встали на верный путь, это была очень важная победа. Мы знаем, что в этих соревнованиях победа в первой игре имеет решающее значение.

    Еще один рекорд – я единственный игрок, забивший на пяти чемпионатах мира, для меня это повод для большой гордости. Я очень рад, что команда показала отличный результат. Это было тяжело, но мы добились заслуженной победы», – сказал Роналду.

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    Источник: A Bola

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +765

      3meeeD 46 минут назад

      Не считаю гол с пенальти.

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      Рейтинг: +1331

      Сергей Каспийский 1 час назад

      пенальти не было, ГОЛ - GoVно (игрок защиты выбил мяч, Роналду - португальская балерина)

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