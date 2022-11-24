Икарди объявил о возобновлении отношений с Вандой Нарой

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди и Ванда Нара снова вместе.
«Она не женщина всей моей жизни – она и есть вся моя жизнь в облике женщины.
У диснеевских историй тоже бывают вторые сезоны», – написал аргентинец в соцсетях, прикрепив совместное фото с возлюбленной.
- Права на форварда принадлежат «ПСЖ».
- Икарди и Нара создали семью в 2014 году.
- В октябре 2021-го Ванда публично обвинила футболиста в измене.
Фото: соцсети Мауро Икарди
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Источник: «Бомбардир»