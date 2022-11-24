Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Икарди объявил о возобновлении отношений с Вандой Нарой

    Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди и Ванда Нара снова вместе.

    «Она не женщина всей моей жизни – она и есть вся моя жизнь в облике женщины.

    У диснеевских историй тоже бывают вторые сезоны», – написал аргентинец в соцсетях, прикрепив совместное фото с возлюбленной.

    • Права на форварда принадлежат «ПСЖ».
    • Икарди и Нара создали семью в 2014 году.
    • В октябре 2021-го Ванда публично обвинила футболиста в измене.

    Фото: соцсети Мауро Икарди

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Галатасарай» победил в стамбульском дерби со счетом 7:0. Икарди поучаствовал в 3 голах 3
    Икарди уволил бывшую жену с должности агента и попросил не выплачивать ей 1 миллион за переход в «Галатасарай» 1
    Икарди забил впервые за 305 дней
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11