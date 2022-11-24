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    Семак высказался о матче со «Спартаком» в Кубке России

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры 6-го тура Кубка России против «Спартака».

    – Насколько «Зениту» принципиально выйти в плей-офф Кубка по Пути РПЛ? При этом мы понимаем, насколько принципиален любой матч со «Спартаком».

    – Вы совершенно правы – любой матч принципиальный. Для нас главная задача – победить.

    Даже на товарищеский матч с «Црвеной Звездой» пришли 20 тысяч зрителей. На матче со «Спартаком» ждем полный стадион. При наших болельщиках хотим добиться хорошего результата, победить.

    Что касается принципиальности, результат или разница [мячей], то главное – победа. Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть как можно лучше и победить.

    Дальше, насколько получится выиграть с крупным счетом, покажет игра. Задача номер один – победить.

    Все три команды из нашей группы уже продолжают выступление в Кубке России. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Наша команда всегда ставит максимальные задачи, всегда хотим побеждать и пытаемся подняться как можно выше в любом турнире.

    – Считаете ли вы расклады в группе, которые очень запутанны? Будете доносить их до игроков?

    – Расклад у нас один – нужна только победа. Футболисты это прекрасно понимают. По поводу разницы и регламента, донесем до игроков и объясним, какие возможны варианты.

    Задача изначально стояла и перед выездом в Воронеж, что нужно обязательно побеждать. Должны сделать то, что мы хотим, для этого нужно приложить все усилия.

    Понимаем, что будет непросто, сложно. Самое важное – отдать все силы игре, чтобы добиться хорошего результата и победы.

    • «Зенит» примет «Спартак» 27 ноября в 16:00 мск.
    • В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +285

      Теркчанин 6 минут назад

      А ПОЧЕМУ В ОДНО ВРЕМЯ С МАТЧЕМ РОСТОВ-АХМАТ? Я хочу посмотреть оба матча в прямом эфире.

      0
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      Рейтинг: +18072

      Cleaner 42 минуты назад

      Сергей Семак: "Обыгрывали, обыгрываем и будем обыгрывать Спартака даже вторым составом!"

      1
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      Рейтинг: +10823

      R_a_i_n > Cleaner 5 минут назад

      Жополиз ты знатный!!!

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