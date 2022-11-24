Семак высказался о матче со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры 6-го тура Кубка России против «Спартака».
– Насколько «Зениту» принципиально выйти в плей-офф Кубка по Пути РПЛ? При этом мы понимаем, насколько принципиален любой матч со «Спартаком».
– Вы совершенно правы – любой матч принципиальный. Для нас главная задача – победить.
Даже на товарищеский матч с «Црвеной Звездой» пришли 20 тысяч зрителей. На матче со «Спартаком» ждем полный стадион. При наших болельщиках хотим добиться хорошего результата, победить.
Что касается принципиальности, результат или разница [мячей], то главное – победа. Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть как можно лучше и победить.
Дальше, насколько получится выиграть с крупным счетом, покажет игра. Задача номер один – победить.
Все три команды из нашей группы уже продолжают выступление в Кубке России. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Наша команда всегда ставит максимальные задачи, всегда хотим побеждать и пытаемся подняться как можно выше в любом турнире.
– Считаете ли вы расклады в группе, которые очень запутанны? Будете доносить их до игроков?
– Расклад у нас один – нужна только победа. Футболисты это прекрасно понимают. По поводу разницы и регламента, донесем до игроков и объясним, какие возможны варианты.
Задача изначально стояла и перед выездом в Воронеж, что нужно обязательно побеждать. Должны сделать то, что мы хотим, для этого нужно приложить все усилия.
Понимаем, что будет непросто, сложно. Самое важное – отдать все силы игре, чтобы добиться хорошего результата и победы.
- «Зенит» примет «Спартак» 27 ноября в 16:00 мск.
- В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.
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