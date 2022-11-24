Ловчев рассказал, что его больше всего удивило в первые дни ЧМ-2022

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о первых днях чемпионата мира в Катаре.

– Что за эти дни больше всего удивило?

– Не сказать, чтоб что-то удивило. Ну, разве что сегодня смотрели в студии «Матч ТВ», как в Саудовской Аравии праздновали победу над Аргентиной. Из автоматов стреляли, шейхи обнимались, на улицах массовые гуляния. Вся страна празднует. Понимаешь, какую радость может подарить людям футбол. Чемпионат понемногу раскручивается. Никогда не было, чтобы фавориты или будущие чемпионы с первого матча начали показывать невероятный футбол.

– Но уже есть одна сенсация: Аргентина проиграла и теперь под вопросом ее выход в плей-офф.

– Думаю, аргентинцы выйдут.

– Неизвестно. Мексиканцев попробуй, обыграй. Поляки тоже не подарок. Везде же столько разговоров: великий Месси должен стать чемпионом мира. Это будет справедливо по отношению к нему и футболу.

– Месси – великий футболист, но не лидер раздевалки, как Марадона. Тот весьма средние команды мог вытянуть в финал и победить. Как это было на чемпионате мира в 1986 году.

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