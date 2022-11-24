«Спокойной ночи». Промес – на вопрос о шансах Нидерландов на ЧМ-2022

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сказал, что следит за результатами сборной Нидерландов на ЧМ-2022.
Промес не был вызван в сборную.
– Следите ли за результатами Нидерландов на чемпионате мира?
– Да.
– Насколько далеко они смогут пройти?
– Спокойной ночи!
- Промес лидирует в гонке бомбардиров РПЛ (14 голов)
- Нидерланды в матче 1-го тура обыграли Сенегал (2:0).
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Источник: «Спорт-Экспресс»