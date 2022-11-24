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    «Спокойной ночи». Промес – на вопрос о шансах Нидерландов на ЧМ-2022

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес сказал, что следит за результатами сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

    Промес не был вызван в сборную.

    – Следите ли за результатами Нидерландов на чемпионате мира?

    – Да.

    – Насколько далеко они смогут пройти?

    – Спокойной ночи!

    • Промес лидирует в гонке бомбардиров РПЛ (14 голов)
    • Нидерланды в матче 1-го тура обыграли Сенегал (2:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1562

      jek718875 22 минуты назад

      Пройдёт немного времени и Спартак скажет ему:будь здоров турист

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      Рейтинг: +18050

      Cleaner 23 минуты назад

      И Спартаку спокойной ночи. Разобиженный Промес на год в запой ушел. Ну да все это видели во вчерашней игре с Крылышками...)))

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