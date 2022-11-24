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    «Пришел в ужас, было стыдно». Ахметов – о промахе в пустые ворота в матче с «Локомотивом»

    Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал свой промах в матче Кубка России с «Локомотивом» (1:0). Игрок не попал в пустые ворота.

    Ахметов забил единственный гол в этой встрече.

    – Кордоба отдал вам пас на пустые ворота. Газон в Краснодаре ровный, однако с мячом вы так и не встретились. Что это было?

    – Мяч все‑таки подскочил, а я, так получилось, зарылся и не успел. Ударил в землю, а не по мячу.

    – Колумбиец долго на вас смотрел после этого. Показалось, с удивлением.

    – Я сам пришел в ужас от такого. Было стыдно не забить.

    – Какие слова прозвучали в раздевалке по данному поводу?

    – Посмеялись с ребятами, поприкалывались.

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    Источник: «Матч ТВ»

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