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    Игрок сборной Туниса Лайдуни: «Я многому научился у Черчесова»

    Полузащитник сборной Туниса и «Ференцвароша» Эсса Лайдуни высказался о работе под руководством главного тренера венгров Станислава Черчесова.

    «У меня с ним очень хорошие отношения, считаю его сильным тренером, он — топ-уровень. Я у него многому научился, получил от него немало полезных советов, потому что он хорошо знает этот турнир. Его мнение для меня было важным», – сказал Лайдуни.

    • Лайдуни накануне помог Тунису сыграть вничью с Данией в матче ЧМ-2022 (0:0).
    • 25-летний имеет еще и французское гражданство.
    • Черчесов досрочно вывел «Ференцварош» в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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