Игрок сборной Туниса Лайдуни: «Я многому научился у Черчесова»

Полузащитник сборной Туниса и «Ференцвароша» Эсса Лайдуни высказался о работе под руководством главного тренера венгров Станислава Черчесова.

«У меня с ним очень хорошие отношения, считаю его сильным тренером, он — топ-уровень. Я у него многому научился, получил от него немало полезных советов, потому что он хорошо знает этот турнир. Его мнение для меня было важным», – сказал Лайдуни.

Лайдуни накануне помог Тунису сыграть вничью с Данией в матче ЧМ-2022 (0:0).

25-летний имеет еще и французское гражданство.

Черчесов досрочно вывел «Ференцварош» в плей-офф Лиги Европы.

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