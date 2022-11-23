Эркинов: «Россия была бы одним из главных фаворитов в Азии»

Полузащитник сборной Узбекистана и «Торпедо» Хожимат Эркинов предположил место сборной России в системе азиатского футбола.

– Ходят слухи, что Россия может присоединиться к Азиатской конфедерации футбола. Как вы к этому относитесь?

– Россия была бы одним из главных фаворитов. Там есть и другие очень сильные сборные: Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия.

Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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