Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Эркинов: «Россия была бы одним из главных фаворитов в Азии»

    Полузащитник сборной Узбекистана и «Торпедо» Хожимат Эркинов предположил место сборной России в системе азиатского футбола.

    – Ходят слухи, что Россия может присоединиться к Азиатской конфедерации футбола. Как вы к этому относитесь?

    – Россия была бы одним из главных фаворитов. Там есть и другие очень сильные сборные: Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия.

    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Агент Лунева назвал «самого посредственного» тренера в истории РФС
    Глушаков: «Если не побеждаем Таджикистан и Узбекистан, надо поковыряться в нашем футболе»
    Бракамонте: «Может, игрокам сборной Аргентины стоило спросить у Путина, как играть c Саудовской Аравией?» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17995

      Cleaner 41 минуту назад

      Россия ТАДЖИКОВ обыграть НЕ МОЖЕТ. Какие фавориты, хватит пургу гнать!...(((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11