Оздоев рассказал, жалеет ли он об уходе из «Зенита»

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев высказался об уходе из «Зенита» по окончании прошлого сезона.

— За то время, что ты был без команды, у тебя хоть раз возникла мысль: «Лучше бы я остался в «Зените»?

— Никогда не сожалею о том, выборе, который я сделал. Потому что он был осознанным.

— Вопрос, скорее, не о сожалении, а о понимании того, что если бы ты остался, лето прошло бы спокойнее.

— А у меня и так лето прошло отлично. Я впервые вдоволь насладился отпуском. Даже не знал, что отдыхать — это так круто. А вообще, осознанный выбор, что я уйду из «Зенита», я сделал еще в феврале, когда предварительно договорился перейти в один из европейских клубов.

Но так сложилось, что нынешняя геополитическая ситуация помешала трансферу. Но выбор был уже сделан, и я хотел попробовать себя в другом чемпионате.

А что касается «Зенита», я провел там отличное время. У нас была прекрасная команда, великолепные болельщики, которые всегда нас поддерживали, руководство, которое делало все, чтобы у команды был прекрасный результат.

Я благодарен всем — тренерскому штабу, работникам базы, благодаря работе которых мы думали только о футболе. Они делали все, чтобы мы стали лучшим клубом страны. «Зенит» — это номер один в плане всего.

Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк».

В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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