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    Оздоев рассказал, жалеет ли он об уходе из «Зенита»

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев высказался об уходе из «Зенита» по окончании прошлого сезона.

    — За то время, что ты был без команды, у тебя хоть раз возникла мысль: «Лучше бы я остался в «Зените»?

    — Никогда не сожалею о том, выборе, который я сделал. Потому что он был осознанным.

    — Вопрос, скорее, не о сожалении, а о понимании того, что если бы ты остался, лето прошло бы спокойнее.

    — А у меня и так лето прошло отлично. Я впервые вдоволь насладился отпуском. Даже не знал, что отдыхать — это так круто. А вообще, осознанный выбор, что я уйду из «Зенита», я сделал еще в феврале, когда предварительно договорился перейти в один из европейских клубов.

    Но так сложилось, что нынешняя геополитическая ситуация помешала трансферу. Но выбор был уже сделан, и я хотел попробовать себя в другом чемпионате.

    А что касается «Зенита», я провел там отличное время. У нас была прекрасная команда, великолепные болельщики, которые всегда нас поддерживали, руководство, которое делало все, чтобы у команды был прекрасный результат.

    Я благодарен всем — тренерскому штабу, работникам базы, благодаря работе которых мы думали только о футболе. Они делали все, чтобы мы стали лучшим клубом страны. «Зенит» — это номер один в плане всего.

    • Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк».
    • В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6029

      Давид59 46 минут назад

      Не соглашусь с ним. У Кузяева была та же ситуация. Его трансфер в Европу сорвался. И что? Надо было обязательно уходить? Скорей всего не он решал, оставаться или нет.

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