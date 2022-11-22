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    Футре обвинил тен Хага в неуважении к Роналду

    Бывший игрок сборной Португалии Паулу Футре раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тег Хага.

    «Это неуважение – просить Криштиану Роналду выйти на поле за две минуты до конца матча (такое было в октябрьском матче против «Тоттенхэма» – прим. «Бомбардира»). У Криштиану пять «Золотых мячей». С такими людьми нельзя так поступать.

    Если бы меня просили выйти на поле на две минуты, я бы тоже не вышел. Но я больше бунтарь, чем Роналду», – сказал Футре.

    • Роналду в последнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.
    • Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

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    Источник: A Bola

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