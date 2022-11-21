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    «Я сыт по горло». Саутгейт недоволен итоговым результатом матча Англия – Иран

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги выигранного матча с Ираном на ЧМ-2022.

    «Я сыт по горло. Конечно, нужно радоваться крупной победе и хорошей игре. Но мы не должны пропускать два гола на таком этапе матча.

    Мы хорошо начали турнир, но обязаны прибавлять. Пропущенные мячи – это следствие счета и того, что было суммарно добавлено 24 минуты. На такой дистанции сложно сохранять полную концентрацию», – сказал Саутгейт.

    • Англичане разгромили соперника со счетом 6:2.
    • В составе иранцев дубль оформил Мехди Тареми.

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    Источник: BBC

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17421

      paracetamol 3 минуты назад

      Побольше надо было бы европропиндосникам вставить!

      0
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      Рейтинг: +135

      SuperPav11 11 минут назад

      Англии не чего не светит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +945

      ARSteven89 11 минут назад

      Бывший защитник, что тут говорить! )

      0
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      Рейтинг: +93

      Pawel12 37 минут назад

      Фифа какая! 2 они пропустили. Это чемпионат Мира, тут слабых нет

      1
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      Рейтинг: +2869

      Play 48 минут назад

      А чего ты ожидал, выпуская Магуайера в основе?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      3meeeD 1 час назад

      Ничего.еще попропускаете .
      Не верю я в Саксов

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