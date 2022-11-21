«Я сыт по горло». Саутгейт недоволен итоговым результатом матча Англия – Иран

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги выигранного матча с Ираном на ЧМ-2022.

«Я сыт по горло. Конечно, нужно радоваться крупной победе и хорошей игре. Но мы не должны пропускать два гола на таком этапе матча.

Мы хорошо начали турнир, но обязаны прибавлять. Пропущенные мячи – это следствие счета и того, что было суммарно добавлено 24 минуты. На такой дистанции сложно сохранять полную концентрацию», – сказал Саутгейт.

Англичане разгромили соперника со счетом 6:2.

В составе иранцев дубль оформил Мехди Тареми.

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