«Я сыт по горло». Саутгейт недоволен итоговым результатом матча Англия – Иран

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги выигранного матча с Ираном на ЧМ-2022.
«Я сыт по горло. Конечно, нужно радоваться крупной победе и хорошей игре. Но мы не должны пропускать два гола на таком этапе матча.
Мы хорошо начали турнир, но обязаны прибавлять. Пропущенные мячи – это следствие счета и того, что было суммарно добавлено 24 минуты. На такой дистанции сложно сохранять полную концентрацию», – сказал Саутгейт.
- Англичане разгромили соперника со счетом 6:2.
- В составе иранцев дубль оформил Мехди Тареми.
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Источник: BBC