Сборная Ирана первой в истории ЧМ сделала шесть замен

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Англия разгромила Иран со счетом 6:2.

Иранцы в течение матча сделали шесть замен. Это первый такой случай в истории чемпионата мира.

Команда Карлуша Кейруша использовала пять стандартных замен, а также заменила вратаря Алирезу Бейранванда из-за травмы головы.

Согласно правилам ФИФА, вынужденная замена футболиста с подозрением на сотрясение мозга не идет в счет положенных пяти замен.

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