Бакаев и Агаларов – в топ-5 самых подешевевших игроков РПЛ

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.
Самым подешевевшим игроком стал полузащитник «Динамо» Матиас Норманн. Его рыночная стоимость упала на 2,5 миллиона евро – с 10 до 7,5 миллионов.
В топ-5 также вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Зенит») и Гамид Агаларов («Ахмат»)
Топ-10 рейтинга самых подешевевших игроков РПЛ:
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Transfermarkt