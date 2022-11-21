Бакаев и Агаларов – в топ-5 самых подешевевших игроков РПЛ

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

Самым подешевевшим игроком стал полузащитник «Динамо» Матиас Норманн. Его рыночная стоимость упала на 2,5 миллиона евро – с 10 до 7,5 миллионов.

В топ-5 также вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Зенит») и Гамид Агаларов («Ахмат»)

Топ-10 рейтинга самых подешевевших игроков РПЛ:

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