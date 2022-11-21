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    Бакаев и Агаларов – в топ-5 самых подешевевших игроков РПЛ

    Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

    Самым подешевевшим игроком стал полузащитник «Динамо» Матиас Норманн. Его рыночная стоимость упала на 2,5 миллиона евро – с 10 до 7,5 миллионов.

    В топ-5 также вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Зенит») и Гамид Агаларов («Ахмат»)

    Топ-10 рейтинга самых подешевевших игроков РПЛ:

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12166

      Алексей З 1 час назад

      Кто за вратаря Сафонова даст 15 ?
      Похоже ну очень хочеться продать, а покупателей нет.

      0
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      Рейтинг: +1544

      jek718875 1 час назад

      Звёзды по приемлемым ценам,Реал и Барселона могут усилиться

      0
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      Рейтинг: +17939

      Cleaner 2 часа назад

      Бакаеву это не интересно. У него КОНТРАКТ с Зенитом!!!...)

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