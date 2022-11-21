Семак рассказал, чем недоволен в «Зените» в осенней части сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел тоги осенней части сезона для клуба из Петербурга.
— Завершен первый этап чемпионата России. Насколько вы довольны его итогами?
— Чемпионатом, безусловно, доволен, хороший отрезок был. Кубком недоволен, мы можем играть лучше. К сожалению, определенные факторы повлияли на результаты. Но пока для нас ничего не потеряно, будем стараться исправить ситуацию.
— Большую часть чемпионата «Зенит» уверенно набирал очки, и первая часть сезона со стороны выглядела довольно гладкой. А были какие-то проблемы?
— Гладко никогда не бывает. Работа тренера не подразумевает спокойного течения процесса — как тренировочного, так и игрового. Большинство матчей складывались для нас непросто.
Тем не менее, стабильность качества игры, настрой, желание футболистов в итоге позволили нам показать хороший результат.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
- Команда может завоевать 5-е чемпионство подряд.
- РПЛ возобновится в марте.
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