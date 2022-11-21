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    Галактионов рассказал о разговоре с Бариновым сразу после назначения в «Локомотив»

    Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о разговоре с капитаном команды Дмитрием Бариновым.

    – Три игрока «Локо» вызваны в главную сборную страны — Баринов, Миранчук и Карпукас. Дима в своeм интервью упомянул, что вы уже с ним успели пообщаться. О чeм с ним говорили, что можете рассказать? И общались ли с Антоном и Артeмом?

    — Раз уж Дмитрий об этом сказал… Так сложилось, что две сборные были в одном месте, поэтому у нас появилась возможность встретиться и пообщаться на тему клуба.

    Но, как и говорил ранее, те диалоги, которые проходят у нас с игроками, остаются между нами. И те хорошие моменты, которые есть, и проблемные вопросы, которые есть в жизни каждого клуба, они должны оставаться внутри.

    Мы очень хорошо поговорили, ждeм возвращения Дмитрия из сборной. Это капитан команды. Это тот игрок, который является лидером. Он оплот и оборона нашего клуба. Человек, который двигает команду вперeд.

    То же касается Миранчука и Карпукаса, это наши лидеры и игроки национальной сборной. Ждeм их возвращения к ближайшей кубковой игре с «Краснодаром».

    • «Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
    • Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: сайт «Локомотива»

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