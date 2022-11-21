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    Личка решил остаться в «Оренбурге», несмотря на щедрое предложение «Краснодара» («РБ Спорт»)

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка принял решение остаться в клубе.

    По информации «РБ Спорт», 45-летний чех продолжит работу с «Оренбургом», несмотря на щедрое предложение от «Краснодара», который ищет нового тренера.

    О своем решении Личка объявил команде на выходных.

    • Сообщалось, что «Краснодар» уволит главного тренера Александра Сторожука.
    • Команда занимает 8-е место в РПЛ.
    • В последнем туре клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +311

      Ill Ich 32 минуты назад

      Достойное решение порядочного человека!

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      Рейтинг: +6764

      sochi-2013 > Ill Ich 22 минуты назад

      Да, явно не тот Федот!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +311

      Ill Ich > sochi-2013 15 минут назад

      И не ГаЛОкотионов.

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