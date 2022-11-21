Личка решил остаться в «Оренбурге», несмотря на щедрое предложение «Краснодара» («РБ Спорт»)

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка принял решение остаться в клубе.

По информации «РБ Спорт», 45-летний чех продолжит работу с «Оренбургом», несмотря на щедрое предложение от «Краснодара», который ищет нового тренера.

О своем решении Личка объявил команде на выходных.

Сообщалось, что «Краснодар» уволит главного тренера Александра Сторожука.

Команда занимает 8-е место в РПЛ.

В последнем туре клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».

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