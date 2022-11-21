Соболев предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что сборная России смогла бы выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

– Если бы сейчас сборная оказалась на ЧМ, чего бы вправе мы были от нее ожидать?

– Как минимум выхода из группы.

– Мы способны на это?

– Конечно. Сейчас у нас нет Головина, Миранчука. Мы сейчас играем, чтобы посмотреть (новых) ребят и чтобы быть готовыми к тому, когда нас могут допустить.

ЧМ-2022 стартовал вчера.

Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.

На прошлом мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

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