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    Соболев предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что сборная России смогла бы выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

    – Если бы сейчас сборная оказалась на ЧМ, чего бы вправе мы были от нее ожидать?

    – Как минимум выхода из группы.

    – Мы способны на это?

    – Конечно. Сейчас у нас нет Головина, Миранчука. Мы сейчас играем, чтобы посмотреть (новых) ребят и чтобы быть готовыми к тому, когда нас могут допустить.

    • ЧМ-2022 стартовал вчера.
    • Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.
    • На прошлом мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +975

      Эном айс 4 минуты назад

      Тонкий эксперт, а слова толстые..

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      Рейтинг: +2430

      АЛЕКС 58 26 минут назад

      Когда нас допустят,дети дельфина будут играть в футбол.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17910

      Cleaner 30 минут назад

      С такими кривоногими бревнами, как Дельфин, у России НЕТ ШАНСОВ даже на то, чтобы ПРОЙТИ ОТБОР на ЧМ...((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +16531

      Fusballer > Cleaner 27 минут назад

      А вот Антоша Заболотный - топчик)))

      1
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      Рейтинг: +2430

      АЛЕКС 58 > Fusballer 24 минуты назад

      Не сыпьте соль на рану

      0
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      Рейтинг: +17910

      Cleaner > Fusballer 22 минуты назад

      Мы говорим о ТОЙ сборной, которая играла с Узбеками. Хотите, чтобы я прошелся по Спартаку? Тогда не переводите разговор от игры сборной...(

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      Рейтинг: +16531

      Fusballer > Cleaner 17 минут назад

      А я в целом о сборной, а не об отдельном матче. Альтернативы Соболю, к сожалению, сейчас нет. Хотя в Спартаке тот же Соболь гораздо больше пользы приносит. Так что дело не только в нём.

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      Рейтинг: +17910

      Cleaner > Fusballer 2 минуты назад

      Дело в том, что сборная Узбекистана оказалась сильнее условных Химок(ЦСКА), с которыми привык играть Соболев. А команде чуть сильнее Химок вышеназванный Соболев забить уже не в состоянии.

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      Рейтинг: +10748

      R_a_i_n > Cleaner 2 минуты назад

      Да, я хочу что бы ты прошёлся по Спартаку. Можешь?

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      Рейтинг: +23551

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Правильно говорит.

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      Рейтинг: +24745

      bset 42 минуты назад

      Для того, чтобы выйти из группы, нам нужны соперники слабее Таджикистана и Узбекистана) Иначе без шансов))

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      Рейтинг: +17910

      Cleaner > bset 24 минуты назад

      Да. Соперники должны быть слабее команды Таджикистана, которая занимает в рейтинге ФИФА 108-е место! Но с защитником Джикией и нападающим Соболевым наши вообще никого обыграть не смогут...(

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