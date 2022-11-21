Соболев предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что сборная России смогла бы выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре.
– Если бы сейчас сборная оказалась на ЧМ, чего бы вправе мы были от нее ожидать?
– Как минимум выхода из группы.
– Мы способны на это?
– Конечно. Сейчас у нас нет Головина, Миранчука. Мы сейчас играем, чтобы посмотреть (новых) ребят и чтобы быть готовыми к тому, когда нас могут допустить.
- ЧМ-2022 стартовал вчера.
- Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.
- На прошлом мундиале россияне дошли до 1/4 финала.
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Источник: «РБ Спорт»