ЧМ-2022 стартовал, Россия не забила Узбекистану, Шалимов против Мостового и другие новости дня

ЧМ-2022. Эквадор победил Катар в матче открытия, Валенсия сделал дубль.

ФИФА запретила Кейну и сборной Англии носить на ЧМ-2022 капитанскую повязку One Love против дискриминации.

Митрович поблагодарил Россию за поддержку Сербии на ЧМ-2022.

Товарищеский матч. Россия не смогла победить Узбекистан. Команда Карпина 2-й раз подряд сыграла 0:0.

Стал известен срок восстановления Бензема.

Обладатель «Золотого мяча» впервые за 44 года пропустит чемпионат мира.

Бензема прокомментировал пропуск ЧМ-2022.

Шалимов: «Мостовой давно сошел с ума».

В «Спартаке» ждут трехкратное падение посещаемости.

Шалимов: «Мостового в «Сельте» послали ***. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, который сейчас рассказывает ходит».