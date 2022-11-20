Обладатель «Золотого мяча» впервые за 44 года пропустит чемпионат мира

Нападающий сборной Франции Карим Бензема пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы.

Бензема – первый с 1978 года действующий обладатель «Золотого мяча», который пропустит чемпионат мира. 44 года назад таковым был датчанин Аллан Симонсен, чья сборная не отобралась на турнир.

На ЧМ-2018 Бензема тоже не было.

Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.

Французам предстоит защищать титул.

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