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    Обладатель «Золотого мяча» впервые за 44 года пропустит чемпионат мира

    Нападающий сборной Франции Карим Бензема пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы.

    Бензема – первый с 1978 года действующий обладатель «Золотого мяча», который пропустит чемпионат мира. 44 года назад таковым был датчанин Аллан Симонсен, чья сборная не отобралась на турнир.

    • На ЧМ-2018 Бензема тоже не было.
    • Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.
    • Французам предстоит защищать титул.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5497

      Enter2006 14 минут назад

      Вот что значит не везёт. И этот ЧМ и прошлый - по боку ((

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      Рейтинг: +17897

      Cleaner 1 час назад

      Сборная Франции С БЕНЗЕМА и БЕЗ БЕНЗЕМА - две совершенно разные сборные! Шансы на чемпионство у лягушатников РЕЗКО УПАЛИ.

      0
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      Рейтинг: +6978

      Из Твери Леха 1 час назад

      Бензема, Канте. Серьёзные потери.

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