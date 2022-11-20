Товарищеский матч. Россия не смогла победить Узбекистан. Команда Карпина 2-й раз подряд сыграла 0:0

Сборная России сыграла вничью со сборной Узбекистана в товарищеском матче. Встреча прошла в Ташкенте.

Россияне второй раз подряд сыграли 0:0. Предыдущим таким матчем была встреча с Таджикистаном (0:0).

Во втором тайме травму получил защитник Александр Сильянов.

Футболисты сборной России возвращаются в клубы РПЛ, которым предстоит провести в ноябре два (или один) кубковых матча.

Товарищеский матч

Узбекистан – Россия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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