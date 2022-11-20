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  • Товарищеский матч. Россия не смогла победить Узбекистан. Команда Карпина 2-й раз подряд сыграла 0:0

Товарищеский матч. Россия не смогла победить Узбекистан. Команда Карпина 2-й раз подряд сыграла 0:0

20 ноября 2022, 16:49
71

Сборная России сыграла вничью со сборной Узбекистана в товарищеском матче. Встреча прошла в Ташкенте.

Россияне второй раз подряд сыграли 0:0. Предыдущим таким матчем была встреча с Таджикистаном (0:0).

Во втором тайме травму получил защитник Александр Сильянов.

Футболисты сборной России возвращаются в клубы РПЛ, которым предстоит провести в ноябре два (или один) кубковых матча.

Товарищеский матч

Узбекистан – Россия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (71)
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Enter2006
1668952183
Хахаха!!! )) Какая Европа нашей сборной? Какой ЧМ? В Азии даже далеко не лидеры. ПОЗОРИЩЕ!
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vladik12
1668952199
О, респект России. Дали бой фаворитам!
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Persona_non_Grata
1668952336
Стабильность признак мастерства !!! ))) Ну а если серьезно - кому нужно это м у д о в о е страдание ??? ((( Распустите уже сборную до лучших времен, ведь когда нибудь они настанут ...
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Беспонтий
1668952466
элитные войска практически оркестр и опять тоска...
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Дедуктор
1668952641
А ведь и в группе отборочной абсолютно все матчи были отвратительными по игре. Теперь - не менее отвратительные еще два матча. А может, пора дать пинка под зад Карпу?
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Эном айс
1668952734
"Ташкент -город хлебный" Ни хира себе сходили за хлебушком.!) А пенальти -был.
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koli4ka
1668953487
ну что ещё за критика,вашу мать,ну в канун открытия ЧМ-2022 ребятки съездили,точнее слетали за бюджетные денежки в восточный Ташкент,провели обзорную экскурсию с Дашей Карпиной,пловца настоящего от пуза поели,тюбетеек на восточном базаре прикупили,по полю "Пахтакора" прошвырнулись,и шо за гвалт,не понимаю...
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upiter622
1668953962
Прекрасно заснул на 5 минуте матча,побольше бы таких матчей!
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zigbert
1668954086
Играли вроде бы лучше чем с Таджикистаном. Были подходы, были опасные удары по воротам. Удивило то что Баринов играет в обороне. В Локомотиве ведь он играет по необходимости.
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Из Твери Леха
1668961000
Короче всех с началом мундиаля. А это г...не нуждается в комментариях.
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