Товарищеский матч. Россия не смогла победить Узбекистан. Команда Карпина 2-й раз подряд сыграла 0:0

Сборная России сыграла вничью со сборной Узбекистана в товарищеском матче. Встреча прошла в Ташкенте.
Россияне второй раз подряд сыграли 0:0. Предыдущим таким матчем была встреча с Таджикистаном (0:0).
Во втором тайме травму получил защитник Александр Сильянов.
Футболисты сборной России возвращаются в клубы РПЛ, которым предстоит провести в ноябре два (или один) кубковых матча.
Товарищеский матч
Узбекистан – Россия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
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Источник: Бомбардир.ру