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    Товарищеский матч. Россия не смогла победить Узбекистан. Команда Карпина 2-й раз подряд сыграла 0:0

    Сборная России сыграла вничью со сборной Узбекистана в товарищеском матче. Встреча прошла в Ташкенте.

    Россияне второй раз подряд сыграли 0:0. Предыдущим таким матчем была встреча с Таджикистаном (0:0).

    Во втором тайме травму получил защитник Александр Сильянов.

    Футболисты сборной России возвращаются в клубы РПЛ, которым предстоит провести в ноябре два (или один) кубковых матча.

    Товарищеский матч

    Узбекистан – Россия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии66
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      Рейтинг: +424

      rac531 28 минут назад

      Достойные ничьи. Сиволапые показали свой уровень)
      Но самое главное - БЮДЖЕТ ОСВОЕН!!!
      Жена Карпина может теперь купить новый купальник и продемонстрировать свои телеса болельшикам)


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      Рейтинг: +16518

      Fusballer > rac531 20 минут назад

      Лучше бы без купальника)))

      2
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      Рейтинг: +424

      rac531 > Fusballer 3 минуты назад

      Вы что, хотите Валеру и его сбродную оставить без бюджета?(
      Только в этом случае la esposa de Karpin Dasha согласится позировать.
      И бюджет Карпиных сразу наполнится)

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      Рейтинг: +7573

      BarStep 35 минут назад

      Ну а что мы хотели?!
      Как тренируют - так и играют,
      как мотивируют - так и отдаются игре..

      Всё взаимосвязанно в этом мире,
      и в футболе тоже..

      1
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      Рейтинг: +54

      SunnyDay 36 минут назад

      Политическая сказка

      1
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      Рейтинг: +16232

      Barmaleushka 36 минут назад

      Кто такие Мостовой и Радимов ? Вот Валера с самим Узбекистаном(!) в ничью сыграл !

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      Рейтинг: +12143

      Алексей З 43 минуты назад

      Продолжение.
      Ростов - это стандарты и давление на соперника до ошибки , созидать они не умеют .
      От слова СОВСЕМ.
      Хороший игрок Кузяев , но в питере он подмастерье , главная задача которого помогать и не мешать латинос , они всё придумают
      В Динамо по пол-года ищут на поле Фомина , ну какой он организатор.
      Захарян и остальные на подмену пока.
      Признать тяжело , но 34-летний Абаскаль умнее всего тренерского корпуса России.
      Он сработал на нас, забирайте.
      Эту сборную надо возглавить Осинькину , он умеет создать играющую команду , а Валера одни понты...
      Надеюсь вы поняли мою мысль.

      3
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      Рейтинг: +621

      Янвapь 69 > Алексей З 35 минут назад

      Хряк - укрогомосек вошёл в экстаз после занюхивания дорожки из снега. Попробуй, дятел, начать сказки писать своими трясущимися копытцами. Хэроям саван ? Оркаина по над усэ ?

      2
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      Рейтинг: +424

      rac531 > Алексей З 26 минут назад

      Зато Валера умеет ОСВАИВАТЬ БЮДЖЕТ)

      0
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      Рейтинг: +4423

      sobaka120982 44 минуты назад

      Это фиаско...

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      Рейтинг: +278

      Теркчанин 49 минут назад

      а пеналь то был 100 процентный

      3
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      Рейтинг: +98938

      zigbert 50 минут назад

      Играли вроде бы лучше чем с Таджикистаном. Были подходы, были опасные удары по воротам. Удивило то что Баринов играет в обороне. В Локомотиве ведь он играет по необходимости.

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      Рейтинг: +26831

      JTherry > zigbert 14 минут назад

      в марте будет еще одно "окно" для игр сборной - видимо, будут играть со сборной Туркменистана, там Валера может еще "БОЛЕЕ лучшую" игру показать, чем даже с Узбекистаном, но чувствую, снова "по нулям" сгоняют на радость букмекерам...))

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      Рейтинг: +12143

      Алексей З 50 минут назад

      Первый комментарий после игры : "Отмучались ", и мы и они.
      Отбросьте клубные пристрастия и просто подумайте.
      Кто в РПЛ из российских игроков организует и ведёт игру ?
      Нравится - нет , но это Спартак. 9 человек выходят в основе и тащут команду , показывая лихой красивый футбол.
      Карпин олух , за тебя уже всё сделал Абаскаль. Не надо выдумывать.
      Селехов - Джикия - Литвинов , Пруцев, Зобнин - Соболев
      Вот КАРКАС сборной , центральная ось , СЫГРАННАЯ.
      Добавляй Осипенко , Караваева, лев. защитника,Пиняева и Мостового.
      Вот сборная которая будет летать и забивать.
      Многие возразят, но господа хорошие во всех лидерах РПЛ погоду делают легионеры и только в Спартаке россияне. Да есть Ростов , но принцип игры у Карпина - стандарты и давление на соперни

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      Рейтинг: +621

      Янвapь 69 > Алексей З 42 минуты назад

      Оладух, опять из петушиного угла выполз пробздеться, а заодно и ереси наморосить ?

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      Рейтинг: +26831

      JTherry 51 минуту назад

      как говорил один известный "хоккеист" Ночной Лиги: "Скучно, девочки...") играли весь матч, будто в штаны наложили, ни мотивации, ни желания что-нибудь показать на поле, лишь бы травму не получить... и после этого кто-то будет говорить, что наша сборная могла бы дойти до финала на ЧМ-22...)))) Карпуша, пора тебе на пенсию с такой игрой...

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