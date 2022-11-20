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    В «Спартаке» ждут трехкратное падение посещаемости

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о готовности клуба к введению индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) на домашнем стадионе.

    «По поводу готовности: мы идем в графике. В рамках тех планов, что для себя наметили. В феврале обязаны иметь стопроцентную готовность.

    Что касается посещаемости, уверен, что она упадет. Если без Fan ID у нас сейчас в среднем ходит порядка 12-15 тысяч человек, думаю, раза в три она должна упасть», – сказал Мележиков.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • РПЛ возобновится в марте.
    • В этом году «Спартаку» осталось провести 2 кубковых матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +691

      Suvorov51 2 часа назад

      Очень жаль что такой любимый в стране клуб, будет играть без болельщиков, вот это еще раз говорит о том, что в нашей думе, да и в правительстве в целом тугодумы или вредители

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