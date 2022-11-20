В «Спартаке» ждут трехкратное падение посещаемости

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о готовности клуба к введению индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) на домашнем стадионе.

«По поводу готовности: мы идем в графике. В рамках тех планов, что для себя наметили. В феврале обязаны иметь стопроцентную готовность.

Что касается посещаемости, уверен, что она упадет. Если без Fan ID у нас сейчас в среднем ходит порядка 12-15 тысяч человек, думаю, раза в три она должна упасть», – сказал Мележиков.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

РПЛ возобновится в марте.

В этом году «Спартаку» осталось провести 2 кубковых матча.

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