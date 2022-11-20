«Мы хотим пива!» Фанаты Эквадора – во время матча с Катаром

В эти минуты проходит матч открытия чемпионата мира между сборными Катара и Эквадора.

Болельщики эквадорской команды в первом тайме скандировали фразу «Queremos cerveza». В переводе с испанского это означает «Мы хотим пива».

Власти Катара не разрешили продавать пиво на стадионах во время турнира.

ФИФА узнала о запрете за три дня до начала чемпионата.

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