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    Карпин рассказал о самом памятном чемпионате мира

    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о любимом чемпионате мира. Для него это ЧМ-1986.

    «Наша сборная СССР играла с Бельгией. Судейство, мягко говоря, было не на высшем уровне», – сказал Карпин.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: Бомбардир.ру

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