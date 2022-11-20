Карпин рассказал о самом памятном чемпионате мира

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о любимом чемпионате мира. Для него это ЧМ-1986.

«Наша сборная СССР играла с Бельгией. Судейство, мягко говоря, было не на высшем уровне», – сказал Карпин.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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