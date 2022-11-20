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    «Я знаю футбол очень хорошо, и для этого необязательно тренировать». Мостовой ответил Карпину

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил главному тренеру команды Валерию Карпину, который предпочел не воспринимать критику от Мостового, так как он не занимается тренерской деятельностью.

    «Слова Карпина в адрес критикующих сборную? Мы не критикуем, а говорим, что думаем и как понимаем футбол. А его мы знаем очень хорошо, и для этого необязательно тренировать», – сказал Мостовой.

    • Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).
    • В 15:00 по Москве Россия сыграет с Узбекистаном.
    • Россияне отстранены от международных турниров.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5918

      maior-60 12 минут назад

      Мостовой скурвился. Обсирает всех кого придется. Был топовым футболистом, когда играл вместе с Карпиным в Спартаке и в Сельте. Только Карпин пошел дальше, пусть и путем проб и ошибок, но продолжает развиваться, а Мостовой взрывает за собой все мосты и превращается в чмо.

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      Рейтинг: +16489

      Fusballer 2 часа назад

      Я тоже хорошо знаю футбол очень хорошо, хотя я не играл и не тренировал.

      4
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      Рейтинг: +19950

      Persona_non_Grata > Fusballer 1 час назад

      Думаю, тут таких много )))

      4
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      Рейтинг: +13957

      playsh > Persona_non_Grata 1 час назад

      А то,конечно...

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