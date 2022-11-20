«Я знаю футбол очень хорошо, и для этого необязательно тренировать». Мостовой ответил Карпину

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил главному тренеру команды Валерию Карпину, который предпочел не воспринимать критику от Мостового, так как он не занимается тренерской деятельностью.

«Слова Карпина в адрес критикующих сборную? Мы не критикуем, а говорим, что думаем и как понимаем футбол. А его мы знаем очень хорошо, и для этого необязательно тренировать», – сказал Мостовой.

Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).

В 15:00 по Москве Россия сыграет с Узбекистаном.

Россияне отстранены от международных турниров.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию