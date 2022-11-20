«Я знаю футбол очень хорошо, и для этого необязательно тренировать». Мостовой ответил Карпину

Мостовой скурвился. Обсирает всех кого придется. Был топовым футболистом, когда играл вместе с Карпиным в Спартаке и в Сельте. Только Карпин пошел дальше, пусть и путем проб и ошибок, но продолжает развиваться, а Мостовой взрывает за собой все мосты и превращается в чмо.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил главному тренеру команды Валерию Карпину, который предпочел не воспринимать критику от Мостового, так как он не занимается тренерской деятельностью.
«Слова Карпина в адрес критикующих сборную? Мы не критикуем, а говорим, что думаем и как понимаем футбол. А его мы знаем очень хорошо, и для этого необязательно тренировать», – сказал Мостовой.
- Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).
- В 15:00 по Москве Россия сыграет с Узбекистаном.
- Россияне отстранены от международных турниров.
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