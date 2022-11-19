Стало известно, почему Месси второй день подряд тренировался индивидуально

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси второй день подряд не тренировался с командой. Причина – перенапряжение икроножных мышц.
Планируется, что Месси будет готов к старту чемпионата мира-2022.
- Для Месси это будет 5-й чемпионат мира.
- Аргентина на ЧМ-2022 сыграет в группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.
- Первая игра против Саудовской Аравии пройдет 22 ноября.
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Источник: Marca