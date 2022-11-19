Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стало известно, почему Месси второй день подряд тренировался индивидуально

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси второй день подряд не тренировался с командой. Причина – перенапряжение икроножных мышц.

    Планируется, что Месси будет готов к старту чемпионата мира-2022.

    • Для Месси это будет 5-й чемпионат мира.
    • Аргентина на ЧМ-2022 сыграет в группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.
    • Первая игра против Саудовской Аравии пройдет 22 ноября.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Барселоне» предстоит сделать выбор между Месси и Бернарду Силвой
    Louis Vuitton опубликовал рекламный постер с Месси и Роналду. На нем игроки соперничают
    Мусаев пожелал Месси победы на ЧМ-2022
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11