Стало известно, почему Месси второй день подряд тренировался индивидуально

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси второй день подряд не тренировался с командой. Причина – перенапряжение икроножных мышц.

Планируется, что Месси будет готов к старту чемпионата мира-2022.

Для Месси это будет 5-й чемпионат мира.

Аргентина на ЧМ-2022 сыграет в группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

Первая игра против Саудовской Аравии пройдет 22 ноября.

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