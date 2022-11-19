Месси не тренировался со сборной Аргентины второй день подряд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь пропустил командную тренировку в Катаре. Игрок работал индивидуально.

Накануне Месси тренировался в зале, в то время как остальные партнеры работали на поле.

Для Месси это будет 5-й чемпионат мира.

Аргентина на ЧМ-2022 сыграет в группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

Первая игра против Саудовской Аравии пройдет 22 ноября.

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