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    Месси не тренировался со сборной Аргентины второй день подряд

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь пропустил командную тренировку в Катаре. Игрок работал индивидуально.

    Накануне Месси тренировался в зале, в то время как остальные партнеры работали на поле.

    • Для Месси это будет 5-й чемпионат мира.
    • Аргентина на ЧМ-2022 сыграет в группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.
    • Первая игра против Саудовской Аравии пройдет 22 ноября.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +79

      Pawel12 34 минуты назад

      Золотой пи..ы колпак! Это его последний чемпионат Мира. И он его прое...т. А я за Сербию)))))))

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