Месси не тренировался со сборной Аргентины второй день подряд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь пропустил командную тренировку в Катаре. Игрок работал индивидуально.
Накануне Месси тренировался в зале, в то время как остальные партнеры работали на поле.
- Для Месси это будет 5-й чемпионат мира.
- Аргентина на ЧМ-2022 сыграет в группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.
- Первая игра против Саудовской Аравии пройдет 22 ноября.
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Источник: Marca