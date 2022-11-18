Месси пропустил тренировку сборной Аргентины

Сборная Аргентины сегодня тренировалась в Катаре не в полном составе. Отсутствовали четыре футболиста:

Месси занимался в зале индивидуально. У него нет какого-либо повреждения.

Аргентина на ЧМ-2022 сыграет в группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

Первая игра против Саудовской Аравии пройдет 22 ноября.

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