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    Месси пропустил тренировку сборной Аргентины

    Сборная Аргентины сегодня тренировалась в Катаре не в полном составе. Отсутствовали четыре футболиста:

    Месси занимался в зале индивидуально. У него нет какого-либо повреждения.

    • Аргентина на ЧМ-2022 сыграет в группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.
    • Первая игра против Саудовской Аравии пройдет 22 ноября.

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    Источник: Marca

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