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    Карпин: «Узбекистан, может, даже сильнее Словакии и Словении»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поговорил об уровне ближайшего соперника – Узбекистана.

    «Вы говорите, что нынешние соперники ниже уровнем? А с кем мы играли выше нас уровнем? Хорватия?

    Вы считаете, что Узбекистан слабее Словакии и Словении? Я уверен, что нет. Может, даже сильнее», – сказал Карпин.

    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5483

      Enter2006 13 минут назад

      Ну Таджикистан точно был сильнее Словакии и Словении! )))

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      Рейтинг: +12111

      ВетеR 31 минуту назад

      он сильнее даже Германии и Аргентины, Валерий, смотри выше!)

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