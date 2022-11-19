Карпин: «Узбекистан, может, даже сильнее Словакии и Словении»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поговорил об уровне ближайшего соперника – Узбекистана.

«Вы говорите, что нынешние соперники ниже уровнем? А с кем мы играли выше нас уровнем? Хорватия?

Вы считаете, что Узбекистан слабее Словакии и Словении? Я уверен, что нет. Может, даже сильнее», – сказал Карпин.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию