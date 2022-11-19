Карпин: «Узбекистан, может, даже сильнее Словакии и Словении»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поговорил об уровне ближайшего соперника – Узбекистана.
«Вы говорите, что нынешние соперники ниже уровнем? А с кем мы играли выше нас уровнем? Хорватия?
Вы считаете, что Узбекистан слабее Словакии и Словении? Я уверен, что нет. Может, даже сильнее», – сказал Карпин.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: «Чемпионат»