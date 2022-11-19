«Просто простудился». Чалов – об отъезде из сборной

Нападающий сборной России Федор Чалов покинул расположение команды в Ташкенте и отправился в Москву. Причина – состояние здоровья.

«Чувствую себя лучше, спасибо. Просто простудился. Пока не знаю, нет ничего конкретного», – сказал игрок.

Футболист будет восстанавливаться под наблюдением врачей ЦСКА.

Таким образом, Чалов не сыграет с Узбекистаном.

Матч пройдет в воскресенье, 20 ноября, в 15:00 мск.

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