«Просто простудился». Чалов – об отъезде из сборной

Нападающий сборной России Федор Чалов покинул расположение команды в Ташкенте и отправился в Москву. Причина – состояние здоровья.
«Чувствую себя лучше, спасибо. Просто простудился. Пока не знаю, нет ничего конкретного», – сказал игрок.
- Футболист будет восстанавливаться под наблюдением врачей ЦСКА.
- Таким образом, Чалов не сыграет с Узбекистаном.
- Матч пройдет в воскресенье, 20 ноября, в 15:00 мск.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»