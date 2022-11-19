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    «Просто простудился». Чалов – об отъезде из сборной

    Нападающий сборной России Федор Чалов покинул расположение команды в Ташкенте и отправился в Москву. Причина – состояние здоровья.

    «Чувствую себя лучше, спасибо. Просто простудился. Пока не знаю, нет ничего конкретного», – сказал игрок.

    • Футболист будет восстанавливаться под наблюдением врачей ЦСКА.
    • Таким образом, Чалов не сыграет с Узбекистаном.
    • Матч пройдет в воскресенье, 20 ноября, в 15:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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