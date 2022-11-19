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    «Должны извиняться три тысячи лет». Президент ФИФА жестко ответил на критику европейцев в адрес Катара

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал Катар, который в ходе подготовки к ЧМ-2022 регулярно подвергался критике со стороны западных стран.

    «Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали в течение трех тысяч лет по всему миру, мы должны извиняться в течение следующих трех тысяч лет, прежде чем начинать давать людям уроки морали.

    Мы должны спросить себя: куда катится мир? В мире миллиард инвалидов и никого это не волнует.

    Когда я приехал в Доху впервые после избрания президентом ФИФА, я вспомнил мое детство. И я сказал людям, что так не правильно, что мы должны что-то сделать.

    Мы должны были показать пример инклюзивности, толерантности, чтобы работать вместе над их правами. В Катаре был достигнут прогресс», – сказал Инфантино.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7576

      mihail200606 42 минуты назад

      Ну насчёт вреда остальному миру это он прав..странно от кого то от европейского истеблишмента такое признание слышать..но откуда в мире миллиард инвалидов?) Это европейцы старались 3 тыс лет так?)

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      Рейтинг: +90

      Niklas80 1 час назад

      Набор абсолютно пустых слов.

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      Рейтинг: +12107

      Алексей З 1 час назад

      Ну расскажи , знаток истории , что было три тысячи лет назад, может документы покажешь. Какой ПРОГРЕСС в Катаре, баблом тебя завалили ?
      Детство надо вспоминать и не посещая Доху.
      Может объяснишь почему беженцы из Африки ломятся в Европу , а не в арабское изобилие ?

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      Рейтинг: +269

      Теркчанин > Алексей З 1 час назад

      А почему ты за европу печешься,это же гейропа по вашему? Пусть принимают кого хотят,если в России с демографией будет такая лажа как сейчас,то и сюда придется кого то принимать.

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      Рейтинг: +12107

      Алексей З > Теркчанин 44 минуты назад

      Я не знаю что по Вашему, я за себя говорю.
      В России с демографией полный пиз...ц. Царь на убой отправляет "бычков" , а для тёлочек мигранты приедут.

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      Рейтинг: +96

      odessakmv 2 часа назад

      ему что свежие поставки из Колумбии подвезли?!?!

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      Рейтинг: +6120

      Viper for CSKA 2 часа назад

      А какая связь между европейским колониализмом и выбором в качестве хозяйки ЧМ мракобесной дыры, которая несколько десятилетий назад вдруг проснулась на куче углеводородов и, как следствие, бабла? За что вообще нынешние европейцы должны извиняться? За деятельность предков? Как говорил один неглупый грузин, сын не должен отвечать за ошибки отца. Да и можно ли это считать ошибкой? Колониализм европейцев - объективное явление, для которого были конкретные предпосылки. Не делали бы это европейцы, кто-то другой осуществлял бы экспансию за счёт Европы. Инфантино выдал какой-то идеалистический бред. Лучше бы честно сказал: в Катаре много бабла, нам оно нужно, и ради этого мы готовы потерпеть наличие средневековых порядков и религиозных фанатиков.

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      Рейтинг: +9578

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Как , такое ЧМО стоит , у руля ФИФА ?

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      Рейтинг: +478

      R-W_warrior > САДЫЧОК 57 минут назад

      Они там в основном все такие, "нетрадиционные"

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      Рейтинг: +2861

      Play 3 часа назад

      Видимо, президенту ФИФА по должности положено плести такую чушь, чтобы никто ничего не понял. Три тысячи лет, инвалиды, детство. Над какими правами вы работали 12 лет с момента выбора страны-хозяйки и какого прогресса достигли, если в этой стране за то, что женщина заговорит с незнакомым мужчиной, её камнями забьют.

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      Рейтинг: +269

      Теркчанин > Play 1 час назад

      не забьют,порядочная женщина не будет путаться с кем попало.

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