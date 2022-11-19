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  • «Должны извиняться три тысячи лет». Президент ФИФА жестко ответил на критику европейцев в адрес Катара

«Должны извиняться три тысячи лет». Президент ФИФА жестко ответил на критику европейцев в адрес Катара

19 ноября 2022, 12:26
9

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал Катар, который в ходе подготовки к ЧМ-2022 регулярно подвергался критике со стороны западных стран.

«Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали в течение трех тысяч лет по всему миру, мы должны извиняться в течение следующих трех тысяч лет, прежде чем начинать давать людям уроки морали.

Мы должны спросить себя: куда катится мир? В мире миллиард инвалидов и никого это не волнует.

Когда я приехал в Доху впервые после избрания президентом ФИФА, я вспомнил мое детство. И я сказал людям, что так не правильно, что мы должны что-то сделать.

Мы должны были показать пример инклюзивности, толерантности, чтобы работать вместе над их правами. В Катаре был достигнут прогресс», – сказал Инфантино.

  • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
  • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
  • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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Источник: ТАСС
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Комментарии (9)
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1668851438
Видимо, президенту ФИФА по должности положено плести такую чушь, чтобы никто ничего не понял. Три тысячи лет, инвалиды, детство. Над какими правами вы работали 12 лет с момента выбора страны-хозяйки и какого прогресса достигли, если в этой стране за то, что женщина заговорит с незнакомым мужчиной, её камнями забьют.
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САДЫЧОК
1668852178
Как , такое ЧМО стоит , у руля ФИФА ?
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Viper for CSKA
1668854497
А какая связь между европейским колониализмом и выбором в качестве хозяйки ЧМ мракобесной дыры, которая несколько десятилетий назад вдруг проснулась на куче углеводородов и, как следствие, бабла? За что вообще нынешние европейцы должны извиняться? За деятельность предков? Как говорил один неглупый грузин, сын не должен отвечать за ошибки отца. Да и можно ли это считать ошибкой? Колониализм европейцев - объективное явление, для которого были конкретные предпосылки. Не делали бы это европейцы, кто-то другой осуществлял бы экспансию за счёт Европы. Инфантино выдал какой-то идеалистический бред. Лучше бы честно сказал: в Катаре много бабла, нам оно нужно, и ради этого мы готовы потерпеть наличие средневековых порядков и религиозных фанатиков.
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Niklas80
1668858896
Набор абсолютно пустых слов.
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mihail200606
1668862443
Ну насчёт вреда остальному миру это он прав..странно от кого то от европейского истеблишмента такое признание слышать..но откуда в мире миллиард инвалидов?) Это европейцы старались 3 тыс лет так?)
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