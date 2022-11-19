«Должны извиняться три тысячи лет». Президент ФИФА жестко ответил на критику европейцев в адрес Катара

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал Катар, который в ходе подготовки к ЧМ-2022 регулярно подвергался критике со стороны западных стран.

«Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали в течение трех тысяч лет по всему миру, мы должны извиняться в течение следующих трех тысяч лет, прежде чем начинать давать людям уроки морали.

Мы должны спросить себя: куда катится мир? В мире миллиард инвалидов и никого это не волнует.

Когда я приехал в Доху впервые после избрания президентом ФИФА, я вспомнил мое детство. И я сказал людям, что так не правильно, что мы должны что-то сделать.

Мы должны были показать пример инклюзивности, толерантности, чтобы работать вместе над их правами. В Катаре был достигнут прогресс», – сказал Инфантино.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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