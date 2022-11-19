У ЦСКА есть несколько предложений по Гайчу. Решение о его будущем еще не принято

ЦСКА получил предложение о трансфере нападающего Адольфо Гайча не только от «Индепендьенте».

В московский клуб поступило несколько запросов, но решение о будущем форварда еще не принято.

Вопрос с возможным уходом аргентинца будет решаться после матчей Кубка России в конце ноября.

ЦСКА купил Гайча в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

«Индепендьенте» хочет арендовать 23-летнего футболиста с опцией выкупа.

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