У ЦСКА есть несколько предложений по Гайчу. Решение о его будущем еще не принято

ЦСКА получил предложение о трансфере нападающего Адольфо Гайча не только от «Индепендьенте».
В московский клуб поступило несколько запросов, но решение о будущем форварда еще не принято.
Вопрос с возможным уходом аргентинца будет решаться после матчей Кубка России в конце ноября.
- ЦСКА купил Гайча в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
- «Индепендьенте» хочет арендовать 23-летнего футболиста с опцией выкупа.
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Источник: Metaratings