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    У ЦСКА есть несколько предложений по Гайчу. Решение о его будущем еще не принято

    ЦСКА получил предложение о трансфере нападающего Адольфо Гайча не только от «Индепендьенте».

    В московский клуб поступило несколько запросов, но решение о будущем форварда еще не принято.

    Вопрос с возможным уходом аргентинца будет решаться после матчей Кубка России в конце ноября.

    • ЦСКА купил Гайча в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
    • «Индепендьенте» хочет арендовать 23-летнего футболиста с опцией выкупа.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      Аналитика от паралитика 38 минут назад

      Я конечно фиг знает, но нап то он нормальный. 4голевых действия за не полных 11 встреч. Может им Забу отправить в футболке Гаича

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