«Болею за наших». Лунев посетил матч НХЛ

Вратарь «Байера» Андрей Лунев минувшей ночью посетил матч НХЛ «Сент-Луис» – «Вашингтон». В обеих командах играли его соотечественники.
«Болею за наших в обеих командах и желаю им сегодня хорошей игры», – написал Лунев.
- Лунев находится в США, где «Байер» будет тренироваться во время паузы на ЧМ-2022.
- Россиянин играет за «Байер» с 2021 года.
- В этом сезоне Бундеслиги у Лунева 1 матч.
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Источник: Бомбардир.ру