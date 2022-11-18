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    «Болею за наших». Лунев посетил матч НХЛ

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев минувшей ночью посетил матч НХЛ «Сент-Луис» – «Вашингтон». В обеих командах играли его соотечественники.

    «Болею за наших в обеих командах и желаю им сегодня хорошей игры», – написал Лунев.

    • Лунев находится в США, где «Байер» будет тренироваться во время паузы на ЧМ-2022.
    • Россиянин играет за «Байер» с 2021 года.
    • В этом сезоне Бундеслиги у Лунева 1 матч.

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    Источник: Бомбардир.ру

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