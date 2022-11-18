«Болею за наших». Лунев посетил матч НХЛ

Вратарь «Байера» Андрей Лунев минувшей ночью посетил матч НХЛ «Сент-Луис» – «Вашингтон». В обеих командах играли его соотечественники.

«Болею за наших в обеих командах и желаю им сегодня хорошей игры», – написал Лунев.

Лунев находится в США, где «Байер» будет тренироваться во время паузы на ЧМ-2022.

Россиянин играет за «Байер» с 2021 года.

В этом сезоне Бундеслиги у Лунева 1 матч.

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