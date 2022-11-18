Абаскаль посетил матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игру посетил главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль.
Игра проходит на московской арене «Мегаспорт».
- Абаскаль работает в России с лета.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Ближайший матч «Спартак» проведет 23 ноября против «Крыльев Советов».
Фото: телеграм-канал «Первый спорт».
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Источник: Бомбардир.ру