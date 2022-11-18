Абаскаль посетил матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игру посетил главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль.

Игра проходит на московской арене «Мегаспорт».

Абаскаль работает в России с лета.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Ближайший матч «Спартак» проведет 23 ноября против «Крыльев Советов».

Фото: телеграм-канал «Первый спорт».

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию