«Мы готовы». Основатель «Амкала» – об участии в Кубке России в следующем сезоне

Создатель «Амкала» Герман Попков заявил о готовности своей медиакоманды участвовать в Кубке России-2023/24.
– Мы готовы, конечно, играть в Кубке России. Это интересно с точки зрения необычности события. И, конечно, мы подготовим еще больше перформансов.
– Ну РФС официального приглашения не делал?
– Я так понимаю, что это будет решаться по каким-то итого года, в следующем году, когда будет начинаться.
Будут какие-то решения, может будут звать, может откажутся от этой идеи. Но в этом году был буст в обе стороны.
- В этом сезоне «Амкал» впервые сыграл в Кубке России.
- Команда выбила из турнира «Зоркий» и «Тверь», а вылетела от петербургской «Звезды», уступив в серии пенальти.
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого