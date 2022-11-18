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    «Мы готовы». Основатель «Амкала» – об участии в Кубке России в следующем сезоне

    Создатель «Амкала» Герман Попков заявил о готовности своей медиакоманды участвовать в Кубке России-2023/24.

    – Мы готовы, конечно, играть в Кубке России. Это интересно с точки зрения необычности события. И, конечно, мы подготовим еще больше перформансов.

    – Ну РФС официального приглашения не делал?

    – Я так понимаю, что это будет решаться по каким-то итого года, в следующем году, когда будет начинаться.

    Будут какие-то решения, может будут звать, может откажутся от этой идеи. Но в этом году был буст в обе стороны.

    • В этом сезоне «Амкал» впервые сыграл в Кубке России.
    • Команда выбила из турнира «Зоркий» и «Тверь», а вылетела от петербургской «Звезды», уступив в серии пенальти.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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