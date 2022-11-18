Баринов: «Какой я ветеран? Сопливый по футбольным меркам»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что не считает себя ветераном команды.
– Как ты реагировал на перестройку в клубе, когда она только начиналась?
– Честно, старался об этом не думать. Когда ушел Федя (Смолов), Антон Коченков и другие опытные ребята, я понимал, что груз ответственности будет лежать на мне, на Гиле – на нас, старых ребятах.
В таком клубе, как «Локомотив», должны всегда быть три-четыре опытных футболиста в возрасте 30-32 лет, на которых ты будешь смотреть в тренировочном процессе и стремиться быть как они или даже лучше.
А нашим молодым футболистам на кого смотреть? Сейчас меня называют чуть ли не ветераном команды. Но мне 26 лет! Какой я ветеран?
Сопливый по футбольным меркам. Я же тоже хочу расти как футболист, стремиться к чему-то.
- Баринов – воспитанник «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор полузащитник провел 168 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
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