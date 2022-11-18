Пиво на стадионах ЧМ-2022 будет только в вип-ложах (NYT)

Появились новые подробности о запрете пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.
Официально о решении собираются объявить сегодня.
Болельщики смогут купить только безалкогольное пиво.
Алкогольное пиво будет доступно в вип-ложах, которые забронированы для официальных лиц ФИФА и других статусных гостей.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: The New York Times