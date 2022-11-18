Пиво на стадионах ЧМ-2022 будет только в вип-ложах (NYT)

Появились новые подробности о запрете пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.

Официально о решении собираются объявить сегодня.

Болельщики смогут купить только безалкогольное пиво.

Алкогольное пиво будет доступно в вип-ложах, которые забронированы для официальных лиц ФИФА и других статусных гостей.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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