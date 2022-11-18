Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Пиво на стадионах ЧМ-2022 будет только в вип-ложах (NYT)

    Появились новые подробности о запрете пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.

    Официально о решении собираются объявить сегодня.

    Болельщики смогут купить только безалкогольное пиво.

    Алкогольное пиво будет доступно в вип-ложах, которые забронированы для официальных лиц ФИФА и других статусных гостей.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Изучили заявки ЧМ-2022: откуда футболистов больше всего, самые старые и молодые и другие интересные факты
    Сборные Аргентины и Уругвая везут на ЧМ-2022 по 900 килограм мяса
    Месси – единственный аргентинский игрок, живущий один в комнате на ЧМ-2022 2
    Источник: The New York Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5388

      AtticusFinch 25 минут назад

      Не нужно давать Чемпионаты странам третьего мира!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +683

      Suvorov51 > AtticusFinch 7 минут назад

      Вот точно в дырочку, тут давно понятно, другой мир, без геев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16461

      Fusballer 57 минут назад

      Нафиг оно нужно, безалкогольное. А для себя фифа продавила.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11