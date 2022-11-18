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    Пономарев раскритиковал Карпина: «У себя во дворе можно экспериментировать, а это сборная России»

    Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал сборную России за ничью с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.

    «Сборная есть сборная, основа должна быть такой, как будто завтра мы уезжаем на чемпионат мира. Тем более, наша национальная команда играет с таджиками – надо обязательно выигрывать, а потом уже подпускать молодежь, 2-3 человека.

    А Карпин выставил всю молодежь, посмотреть. Что на нее смотреть? У нее ничего не получится. Не надо нам таких экспериментов. Это у себя во дворе можно эксперименты ставить, а это сборная России, лицо нашей страны. Болельщики смотрят и надеются, что у нас что-нибудь появится.

    Карпин хотел, чтобы у нас в этой игре кто-нибудь из молодежи превратился в Пеле или Марадону? Так не бывает. Карпин не прав, что поставил такой состав на матч. Потом уже стал подпускать, сначала Захаряна, потом Мостового.

    Хотел посмотреть на Сычевого. Карпин выпустил его во втором тайме, но я нашего лучшего бомбардира так и не обнаружил«, – сказал Пономарев.

    • Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.
    • Матч проходил в Душанбе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12085

      Алексей З 3 минуты назад

      100 % прав.
      Тренер , вы 2 -ой год в сборной , так покажите нам её " костяк" , её силу и ИГРУ. То есть свою раблту .
      У нас годами просмотр идёт, расширенные списки по 50 человек.
      Мы всех ещё года три смотреть будем ?
      Это ХАЛТУРА.

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      Рейтинг: +17849

      Cleaner 3 минуты назад

      Выпускать на каждую игру НОВЫЙ состав - это не ЭКСПЕРИМЕНТЫ. Это ДУРЬ Карпинская...(((((((

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      Рейтинг: +12085

      Алексей З > Cleaner 1 минуту назад

      Под этим легко скрыть свою непрофпригодность.

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      Рейтинг: +339

      НикКин 11 минут назад

      Я скажу так дворовая команда и та обыграет эту сборную а то что миллионеры не хотят играть Карпин тут причем

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      Рейтинг: +17216

      ilichkadr > НикКин 4 минуты назад

      Карпин с той же когорты что и миллионеры. Собака лает, караван идёт, зарплата стабильно капает.............

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      Рейтинг: +845

      Rabinovi_ch 14 минут назад

      Я кипятком писаюсь от этих с*анных ветеранов

      Раннее слюной брызгали, что молодежи нет в сборной.
      Сейчас слюной брызгают, что Карпин молодежи доверяет в товарищеских матчах.

      Ветераны, пейте таблетки чаще.

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