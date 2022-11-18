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  • Пономарев раскритиковал Карпина: «У себя во дворе можно экспериментировать, а это сборная России»

Пономарев раскритиковал Карпина: «У себя во дворе можно экспериментировать, а это сборная России»

18 ноября 2022, 10:59
22

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал сборную России за ничью с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.

«Сборная есть сборная, основа должна быть такой, как будто завтра мы уезжаем на чемпионат мира. Тем более, наша национальная команда играет с таджиками – надо обязательно выигрывать, а потом уже подпускать молодежь, 2-3 человека.

А Карпин выставил всю молодежь, посмотреть. Что на нее смотреть? У нее ничего не получится. Не надо нам таких экспериментов. Это у себя во дворе можно эксперименты ставить, а это сборная России, лицо нашей страны. Болельщики смотрят и надеются, что у нас что-нибудь появится.

Карпин хотел, чтобы у нас в этой игре кто-нибудь из молодежи превратился в Пеле или Марадону? Так не бывает. Карпин не прав, что поставил такой состав на матч. Потом уже стал подпускать, сначала Захаряна, потом Мостового.

Хотел посмотреть на Сычевого. Карпин выпустил его во втором тайме, но я нашего лучшего бомбардира так и не обнаружил«, – сказал Пономарев.

  • Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.
  • Матч проходил в Душанбе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии (22)
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Rabinovi_ch
1668758812
Я кипятком писаюсь от этих с*анных ветеранов Раннее слюной брызгали, что молодежи нет в сборной. Сейчас слюной брызгают, что Карпин молодежи доверяет в товарищеских матчах. Ветераны, пейте таблетки чаще.
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ilichkadr
1668759829
Пономарев прав. Надо иметь костяк команды, чтобы потом подпускать молодежь на соответствующие позиции. Карпин сразу выпустил молодежь, которая тут же растерялась. Внутрикомандного взаимодействия нет, вот и результат.
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jek718875
1668760064
Всё натерпелся! ухожу в запой!
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Красногвардейчик
1668762801
Сборная России сейчас и есть уровень сборной двора
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Марк Аврелий!
1668763606
Тоджикостон - поставщик дворников для России. Поэтому и играли в дворовый футбол
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SLADE2019
1668765114
Какой костяк? Для чего этот костяк? Самое время экспериментировать, не боясь получить по рукам. Все правильно Карпин делает. Да и с такими соперниками костяк не наиграешь. Да и правы те, которые утверждают, что выпусти Карпин костяк (сильнейших), начнут писать, почему молодежи мало. Да и вообще, Карпин только только продлил контракт, ему дана свобода действий, пусть работает.
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paracetamol
1668766939
Пономарев правильно сказал. Это не сборная, а сборище недотеп, и главный недотёпа - Карпин!
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Томик
1668767464
Легендарный игрок, но возраст никого не щадит, видимо. Вот и несёт ерунду всякую.
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neim
1668787377
Правильно раскритиковал Карпушу. Сборная команда страны - это её лицо, в ней должны быть самые сильные игроки. А у Карпина получилась морда какая-то, а не лицо.
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