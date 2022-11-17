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    «Проиграно сражение, но не битва». Палата по разрешению споров РФС отказала Луневу в его споре с «Зенитом»

    Палата по разрешению споров РФС отказала в требованиях вратаря «Байера» Андрея Лунева в отношении «Зенита» в полном объеме.

    «Чуда не произошло, не удивили. Ожидаемо, хотя надежда теплилась. Запросим полный текст, посмотрим мотивировки, обжалуем в CAS. Степ бай степ.

    Проиграно сражение, но не проиграна битва, и не потеряны честь и совесть», – написал в телеграме агент вратаря Антон Смирнов.

    • Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год.
    • По словам агента, футболисту должны около 50 миллионов рублей.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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