Вернее Газпром может купить ещё много титулов Семаку.
Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни высказался о главном тренере клуба из Петербурга Сергее Семаке.
«Уверен, что Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита». Он еще выиграет много трофеев в клубе.
Сергей Богданович проделал отличную работу в «Зените». Думаю, и в этом сезоне он приведет «Зенит» к чемпионству», – сказал Данни.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
- Команда может завоевать 5-е чемпионство подряд.
- РПЛ возобновится в марте.
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