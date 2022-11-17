Данни: «Уверен, Семак станет самым титулованным тренером в истории «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни высказался о главном тренере клуба из Петербурга Сергее Семаке.

«Уверен, что Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита». Он еще выиграет много трофеев в клубе.

Сергей Богданович проделал отличную работу в «Зените». Думаю, и в этом сезоне он приведет «Зенит» к чемпионству», – сказал Данни.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

Команда может завоевать 5-е чемпионство подряд.

РПЛ возобновится в марте.

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