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    Данни: «Уверен, Семак станет самым титулованным тренером в истории «Зенита»

    Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни высказался о главном тренере клуба из Петербурга Сергее Семаке.

    «Уверен, что Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита». Он еще выиграет много трофеев в клубе.

    Сергей Богданович проделал отличную работу в «Зените». Думаю, и в этом сезоне он приведет «Зенит» к чемпионству», – сказал Данни.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Команда может завоевать 5-е чемпионство подряд.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5814

      Павелий 29 минут назад

      Вернее Газпром может купить ещё много титулов Семаку.

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      Рейтинг: +4162

      Spirit_78 2 часа назад

      По количеству трофеев уже стал.

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      Рейтинг: +7759

      nik55 3 часа назад

      зря ты так вылизываешь-----бо-жи тебя не пригласят работать у них

      0
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      Рейтинг: +5851

      GoldPlayFIFARus9 3 часа назад

      Да, Дания нынче не та

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      Рейтинг: +845

      Rabinovi_ch 4 часа назад

      "Дании" - легенда Зенита!

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