Зделар: «Россия ушла далеко вперед от Европы в плане инфраструктуры. Здесь можно спокойно играть в декабре»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о российском футболе.

– К 27 годам ты успел поиграть в Сербии, Греции, Испании. В чем главные отличия России от этих стран в плане футбола?

– Россия, в первую очередь, отличается своей инфраструктурой. Думаю, Россия, по сравнению со всеми странами, где я играл, ушла так далеко в этом плане, что ее не догнать.

Посмотрите на новые стадионы, базы, спортивные центры. Все сделано, чтобы игроки думали только о футболе. Все для игроков, поэтому футбол на первом месте. Это большое преимущество России. В Европе сейчас мало стран, в которых есть такие же условия, как в России.

Подумайте только, в России можно спокойно играть в ноябре-декабре – и все будет нормально. В Сербии, например, мы бы не смогли уйти с поля в декабре. Так что в инфраструктуре России нет равных.

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