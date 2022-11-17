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    Зделар: «Россия ушла далеко вперед от Европы в плане инфраструктуры. Здесь можно спокойно играть в декабре»

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о российском футболе.

    – К 27 годам ты успел поиграть в Сербии, Греции, Испании. В чем главные отличия России от этих стран в плане футбола?

    – Россия, в первую очередь, отличается своей инфраструктурой. Думаю, Россия, по сравнению со всеми странами, где я играл, ушла так далеко в этом плане, что ее не догнать.

    Посмотрите на новые стадионы, базы, спортивные центры. Все сделано, чтобы игроки думали только о футболе. Все для игроков, поэтому футбол на первом месте. Это большое преимущество России. В Европе сейчас мало стран, в которых есть такие же условия, как в России.

    Подумайте только, в России можно спокойно играть в ноябре-декабре – и все будет нормально. В Сербии, например, мы бы не смогли уйти с поля в декабре. Так что в инфраструктуре России нет равных.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +334

      НикКин 1 минуту назад

      Сколько заплатили чтоб такую херню ляпнуть

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