Месси: «В Аргентине есть люди, которые постоянно сомневаются во мне»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о критике в свой адрес от аргентинцев.

«Я всегда чувствовал любовь аргентинцев, но там есть люди, которые постоянно сомневаются во мне. У есть мнение о любом моем действии.

На чемпионате мира в 2006 году я почти не играл, но меня уже тогда начали критиковать, пытались задеть. В 2007 году мы проиграли финал Кубка Америки, и тогда меня начали критиковать еще сильнее», – сказал Месси.

Месси сыграет на 5-м чемпионате мира в карьере.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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