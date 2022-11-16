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    Месси: «В Аргентине есть люди, которые постоянно сомневаются во мне»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о критике в свой адрес от аргентинцев.

    «Я всегда чувствовал любовь аргентинцев, но там есть люди, которые постоянно сомневаются во мне. У есть мнение о любом моем действии.

    На чемпионате мира в 2006 году я почти не играл, но меня уже тогда начали критиковать, пытались задеть. В 2007 году мы проиграли финал Кубка Америки, и тогда меня начали критиковать еще сильнее», – сказал Месси.

    • Месси сыграет на 5-м чемпионате мира в карьере.
    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13948

      playsh 2 минуты назад

      Лео,не принимай близко к сердцу,везде есть придурки.Ты лучший в мире,это ты доказал своей игрой и ногами,и не твоя вина,что лучший футболист мира играет не в лучшей сборной мира.Вообще-то таких случаев море...

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