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    Стало известно, кто может стать новым тренером «Краснодара»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка может возглавить «Краснодар» вместо Александра Сторожука.

    «По моим данным, одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» является Марцел Личка. Его кандидатуру «быки» рассматривают в топе», – написал инсайдер Сергей Ильев в телеграме.

    • Сторожук возглавил «Краснодар» весной 2022 года.
    • Команда занимает 8-е место в РПЛ.
    • На выходных клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6732

      sochi-2013 6 минут назад

      Тогда и Сычевого туда притянут.
      Я так думаю! ))
      Оренбургу судьба Сочи светит. Правда он так высоко не поднимался, значит и падать будет не так больно.

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      Рейтинг: +1250

      Красногвардейчик 38 минут назад

      Хороший тренер.....за короткое время себя проявил в Оренбурге

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