Стало известно, кто может стать новым тренером «Краснодара»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка может возглавить «Краснодар» вместо Александра Сторожука.
«По моим данным, одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» является Марцел Личка. Его кандидатуру «быки» рассматривают в топе», – написал инсайдер Сергей Ильев в телеграме.
- Сторожук возглавил «Краснодар» весной 2022 года.
- Команда занимает 8-е место в РПЛ.
- На выходных клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».
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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева