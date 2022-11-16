«Челси» нашел способ, как перевести «Динамо» деньги за Захаряна. Игрок в декабре сделает армянский паспорт

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси».

«В декабре Арсен летит в Ереван, где сделает армянский паспорт. Это сильно упростит получение разрешения на работу в Великобритании.

Но камнем преткновения летом стал именно перевод денег от «Челси» в пользу «Динамо». Судя по всему, этот вопрос тоже решили – будут переводить через армянский банк.

При этом речи о смене сборной для Захаряна не идет – он останется игроком национальной команды России.

Для «Челси» это даже плюс. Почему? Клуб ожидает, что в ближайшие несколько лет Россия на турнирах появляться не будет, а это означает, что Арсен сможет оставаться в Кобхэме без риска получить травму.

Источник близок к самому Арсену, поэтому информации можно доверять», – написал автор Sports.ru Кирилл Бельский в телеграме.

Захарян мог перейти в «Челси» летом, но трансфер сорвался.

В этом сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

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