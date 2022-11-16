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    «Челси» нашел способ, как перевести «Динамо» деньги за Захаряна. Игрок в декабре сделает армянский паспорт

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси».

    «В декабре Арсен летит в Ереван, где сделает армянский паспорт. Это сильно упростит получение разрешения на работу в Великобритании.

    Но камнем преткновения летом стал именно перевод денег от «Челси» в пользу «Динамо». Судя по всему, этот вопрос тоже решили — будут переводить через армянский банк.

    При этом речи о смене сборной для Захаряна не идет — он останется игроком национальной команды России.

    Для «Челси» это даже плюс. Почему? Клуб ожидает, что в ближайшие несколько лет Россия на турнирах появляться не будет, а это означает, что Арсена сможет оставаться в Кобхэме без риска получить травму.

    Источник близок к самому Арсену, поэтому информации можно доверять», – написал автор Sports.ru Кирилл Бельский в телеграме.

    • Захарян мог перейти в «Челси» летом, но трансфер сорвался.
    • В этом сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Бельского

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1077

      qawzsexdr 7 минут назад

      Каким образом он будет играть в национальной сборной с паспортом другой страны? О чем они пишут.

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