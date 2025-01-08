Селюк назвал условие для возвращения Захаряна в «Динамо»

Агент Дмитрий Селюк высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я даже не сомневался, что Захаряну будет тяжело в Испании. Дело в том, что это хорошая сделка для «Динамо», но плохая сделка для Арсена. Он попал в очень хорошую команду, а до этого шли слухи про «Челси». Но какой «Челси»? Он в жизни бы не сыграл в Англии. У него не те габариты и он не того плана игрок.

Агенты часто думают только о деньгах, поэтому футболисты часто попадают туда, куда не надо. Если бы он пошел в клуб более низкого ранга, то там бы он играл. Думаю, сейчас Захаряна отдадут куда-нибудь в аренду. Если и там он не заиграет, то вернут, может быть, бесплатно или за копейки в «Динамо», – сказал Селюк.