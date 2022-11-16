Мостовой: «Я критикую молодое поколение? Глупости, я редко кого-то критикую»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал совет полузащитника «Зенита» Андрея Мостового уважительнее относиться к нынешнему поколению футболистов.

«Я критикую молодое поколение? Глупости какие-то, я редко кого-то критикую. Я говорю то, что есть на самом деле. Вот и все. Проблемы сегодняшней молодежи в том, что о тех, кто находится в обойме и играет, ничего не говорят. А кто в стороне, то, конечно, о таких говорят больше.

Хочется сказать молодому поколению: играйте и получайте удовольствие. Дай бог, чтобы вы встали на одну ступеньку выше в своем развитии. Или хотя бы добьетесь того, чего добились ребята моего поколения», – сказал Мостовой.

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