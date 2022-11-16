Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Я критикую молодое поколение? Глупости, я редко кого-то критикую»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал совет полузащитника «Зенита» Андрея Мостового уважительнее относиться к нынешнему поколению футболистов.

    «Я критикую молодое поколение? Глупости какие-то, я редко кого-то критикую. Я говорю то, что есть на самом деле. Вот и все. Проблемы сегодняшней молодежи в том, что о тех, кто находится в обойме и играет, ничего не говорят. А кто в стороне, то, конечно, о таких говорят больше.

    Хочется сказать молодому поколению: играйте и получайте удовольствие. Дай бог, чтобы вы встали на одну ступеньку выше в своем развитии. Или хотя бы добьетесь того, чего добились ребята моего поколения», – сказал Мостовой.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Андрей Мостовой дал совет Александру Мостовому: «Относитесь уважительнее к нынешнему поколению»
    Мостовой рассказал, готов ли он возглавить «Рубин» вместо Слуцкого 5
    Мостовой раскритиковал совет ветеранов «Спартака»: «Как они могут подсказывать команде?» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11