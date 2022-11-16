Андрей Мостовой дал совет Александру Мостовому: «Относитесь уважительнее к нынешнему поколению»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дал совет экс-игроку сборной России Александру Мостовому.
– Ваш однофамилец, Царь, весьма критичен по отношению к современным футболистам. Как смотрите на его высказывания, на его личность?
– Александр себя очень любит. Ценит свой труд, то, как он играл. В принципе, футболисты того поколения себя считают очень хорошими футболистами и постоянно высказываются об этом.
– Небезосновательно.
– Безусловно. Но тоже можно, думаю, чуть уважительнее относиться к нынешнему поколению.
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Источник: «РБ Спорт»